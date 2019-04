Accoltella ex: donna sta meglio

SALERNO, 23 APR - Migliorano le condizioni di Emilia David, la donna rumena pugnalata nella serata di ieri a Salerno, dal suo ex compagno. L'uomo, Giuseppe Ingenito, un infermiere 63enne originario di Pontecagnano Faiano (Salerno), ha rintracciato la donna, che si trovava insieme ad un amico, in via Generale Clark, nella zona orientale della città, sferrandole alcuni colpi con un coltello da cucina. Ha così pugnalato la 38enne, con la quale aveva intrattenuto, fino a pochi giorni fa, una relazione extraconiugale durata cinque anni e conclusasi, a quanto pare, proprio per volontà della vittima. L'uomo è stato disarmato e bloccato da un carabiniere libero dal servizio che ha assistito alla scena, coadiuvato da una pattuglia della Compagnia di Salerno intervenuta prontamente sul posto. L'aggressore - noto per precedenti di stalker nei confronti di un'altra donna - è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e rinchiuso nel carcere di Salerno. La donna resta in prognosi riservata.