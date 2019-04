Uomo accoltella la sorella a Modena

MODENA, 23 APR - Tentato omicidio questa mattina intorno alle 9 e 30 a Modena, in via Bolognese (nella frazione di Villanova). Un uomo ha accoltellato la sorella dopo che la stessa, stando alle prime notizie che si hanno, era andata a trovare la madre. L'aggressione è avvenuta in una palazzina. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri ed il personale del 118. La donna ferita versa in gravi condizioni all'ospedale, mentre proprio i militari dell'Arma avrebbero già fermato l'uomo presunto responsabile dell'accoltellamento.