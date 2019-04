Giustizia: Bonafede, settore al collasso

MARSALA (TRAPANI), 23 APR - "Abbiamo trovato una giustizia veramente al collasso sotto tanti punti vista, da quello del personale all'edilizia. E questo perché prima lo Stato metteva la giustizia non proprio tra le priorità del Paese. Noi, in finanziaria, abbiamo inserito l'aumento della pianta organica con l'assunzione tramite concorsi di tremila unità di personale amministrativo e 600 magistrati. Nell'arco di due anni, saranno assunti circa 4500 nuove unità". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che nel Tribunale di Marsala ha incontrato magistrati, avvocati e personale amministrativo. Sull'entrata in funzione, a partire dal prossimo 1 ottobre, del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala, il ministro Bonafede ha poi osservato: "I lavori di costruzione della struttura sono iniziati nel 2007, mentre il progetto è del 2000. E' l'immagine di come sono andate finora le cose per la giustizia in Italia. Adesso, però, per me, la giustizia non deve più aspettare. Ha aspettato troppo".