Barcellona a caccia vittoria per titolo

ROMA, 23 APR - Il Barcellona è a un passo, anzi a 6 punti dal titolo 2018/19, ma potrebbe anche essere più vicino al traguardo di quanto si possa immaginare. Il titolo del Mundo Deportivo è emblematico in tal senso: "Vincere e sperare", e fa riferimento alla sfida odierna che i blaugrana di Ernesto Valverde giocheranno allo stadio de Mendizorroza di Vitoria, contro l'Alaves. In caso di successo di Messi e compagni, stasera alle 21,30, ma soprattutto di sconfitta dell'Atletico Madrid, il Barca potrebbe infatti laurearsi campione con un certo anticipo sulla tabella di marcia. I 'Colchoneros' di Diego Pablo Simeone saranno in campo domani alle 19,30 in casa contro il Valencia, che non è avversario da sottovalutare, come ha di recente confermato l'Europa League, competizione nella quale la formazione guidata da Marcelino è approdata in semifinale: affronterà l'Arsenal, giustiziere del Napoli.