Casa: Istat, mercato immobiliare recupera valori 2010

ROMA, 23 APR - Il mattone riaggancia recupera i livelli di otto anni fa. "Nel quarto trimestre 2018 l'indice destagionalizzato delle compravendite registra un'accelerazione della crescita del mercato immobiliare che, a livello nazionale, raggiunge i valori medi del 2010, trainato dalle transazioni rilevate nel Nord del Paese". Lo comunica l'Istat, spiegando che la crescita trimestrale a fine 2018 ha fatto segnare un +4,7%. per il totale delle convenzioni di compravendita (+5,5% il settore abitativo e -5,8% l'economico) e del +3,6% per i mutui. Risultati migliori rispetto al 2017, sia per quanto riguarda gli scambi (erano +3,7%) che i finanziamenti (+1,6%). La media del 2018 ha beneficiato di un IV trimestre particolarmente positivo: le transazioni sono aumentate del 4,7% in termini congiunturali e del 7,6% a livello tendenziale; mentre le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare sono salite del 2,2% sul trimestre precedente e dell'8,4% su base annua.