Kraft: cambio ai vertici, Miguel Patricio nuovo a.d.

NEW YORK, 22 APR - Cambio ai vertici di Kraft. Miguel Patricio è il nuovo amministratore delegato, prenderà il posto di Bernardo Hees a partire dall'1 luglio. La decisione segue l'indagine avviata dalla Sec sul colosso per la svalutazione di alcune delle sue attività per 15 miliardi di dollari. Patricio, ex Anheuser-Busch InBev rivedrà la strategia di Kraft cercando il rilancio dopo anni di taglio dei costi. Il titolo sale a Wall Street dopo la notizia, con un avanzamento dell'1.29%.