Musica: The Beautiful Ones, esce in ottobre memoir di Prince

NEW YORK, 22 APR - Un'autobiografia di Prince sarà in libreria dal prossimo autunno. 'The Beautiful Ones' uscirà il 29 ottobre ed è una serie di manoscritti incompleti, rare foto, album di ritagli e testi dello stesso artista. Il libro, di 288 pagine, era in programma già prima della sua morte avvenuta il 21 aprile del 2016. "The Beautiful Ones - ha detto Random House, la casa editrice che pubblicherà il libro - è un racconto personale di come Prince Rogers Nelson è diventato il Prince che conosciamo". L'introduzione è stata curata da Dan Piepenbring, giornalista del New York, che Prince aveva scelto come collaboratore. Il memoir va dall'infanzia di Prince ai primi anni della sua carriera da musicista e utilizza suoi scritti personali, foto e appunti scritti a mano di quelle che sarebbero diventate le sue canzoni più famose.