Calcio: Mbappè gela il Real "Resto al Psg, qui c'è progetto"

ROMA, 22 APR - Niente Real Madrid, Kylian Mbappè giura fedeltà al Psg. Intervistato da Canal+ al termine del match vinto contro il Monaco, la sua ex squadra, e che è valso anche l'ennesimo scudetto per i parigini, l'attaccante - protagonista di una prova maiuscola (tripletta nel 3-1 finale) - ha smentito le indiscrezioni di mercato: "Sono sicuro di rimanere. Faccio parte di un progetto qui". Poi un commento sul ritorno di Zidane ai Blancos: "Buon per loro, ma seguirò il Real come spettatore". Con i tre gol segnati ieri sera, l'attaccante francese è arrivato a quota 30 reti in campionato, 36 in stagione in appena 39 gare.