Barca pensa a rinnovo Vidal

ROMA, 22 APR - Arturo Vidal resta sempre un uomo mercato e nonostante il prossimo arrivo al Camp Nou del talentino Frenkie de Jong dall'Ajax, che inevitabilmente restringerà gli spazi nel centrocampo, il Barcellona intende prolungare di un anno il contratto del cileno, che scade nel 2021. Una decisione, a detta del catalano 'Sport', che eviterebbe al club blaugrana il pressing sul giocatore di diverse squadre, Inter su tutte. Arrivato in Catalogna la scorsa estate per 25 milioni, il 31enne ex Juventus e Bayern dopo un periodo di 'acclimatamento' è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio con Valverde che lo considera un'ottima wild card e un giocatore multifunzione. Da qui l'idea di non perderlo, nonostante l'esplosione di Arthur e l'imminente arrivo di De Jong. La firma dell'olandese cambierà le gerarchie nella mediana blaugrana ed è per questo che l'Inter e alcuni club cinesi hanno cominciato a sondare il giocatore che comunque è felice del ruolo che sta avendo nel Barca.