Via Fillak riapre 'grazie' a 6 gru

GENOVA, 22 APR - Ultimi adeguamenti per via Fillak, ultima strada ancora interrotta a causa del crollo del Morandi: Aster ha installato un impianto luci temporaneo per consentire la riapertura della strada prevista per domani mattina. La riapertura è stata resa possibile grazie a sei gru che hanno messo in sicurezza l'impalcato. Domani dunque verso le 11, dopo che le sei torri di supporto alle pile 10 e 11, quelle strallate, del Morandi e ai relativi impalcati, saranno completate, l'arteria di collegamento tra Certosa e Sampierdarena tornerà percorribile.