I fischi del Bernabeu su Gareth Bale

ROMA, 22 APR - La rottura fra Gareth Bale e l'ambiente Real è sempre più palpabile. Ieri, nel match vinto dai 'Blancos' per 3-0 nella Liga sull'Athletic Bilbao, il gallese è stato aspramente contestato dal pubblico del Santiago Bernabeu. I tifosi non avrebbero gradito le voci sul suo possibile addio alla 'Casa blanca' e così, quando l'allenatore Zinedine Zidane ha deciso di mandarlo in campo (era il 25' della ripresa) al posto di Luca Vazquez, sono partiti i fischi di gran parte dello stadio. l'ex 'Mister 100' non gode certo della popolarità del passato e questo malgrado Bale abbia scritto pagine importanti nella storia del club più titolato del mondo. La tifoseria del Real Madrid non gli perdona gli alti bassi, ma anche certe dichiarazioni del passato. Il gallese, infatti, in talune circostanze ha chiesto di cambiare aria.