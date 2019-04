Ucraina: Medvedev, possibile migliori rapporti con Kiev

MOSCA, 22 APR - "Non ho alcun dubbio: per quanto riguarda la Russia, il nuovo presidente ucraino aderirà alla retorica che ha usato durante la campagna elettorale". Lo ha detto il primo ministro russo Dmitri Medvedev commentando la vittoria di Vladimir Zelensky. "Ci sono però ancora possibilità di migliorare la cooperazione con il nostro paese", ha aggiunto sottolineando come sia necessario da parte del nuovo presidente "un approccio pragmatico e responsabile, un approccio che tenga conto della situazione politica in Ucraina, innanzitutto nell'est del Paese". "Ecco perché - ha concluso - è importante augurare alla nuova leadership ucraina di usare il buon senso". Lo riporta la Tass.