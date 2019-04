Cile: rubati in museo oggetti personali di Salvador Allende

SANTIAGO DEL CILE, 21 APR - Sconosciuti hanno preso d'assalto il 'Museo de la Solidaridad Salvador Allende' (Mssa) di Santiago del Cile portando via oggetti personali del defunto presidente cileno e due quadri del pittore Hugo Rivera Scott. Secondo quanto ha reso noto oggi un portavoce della Fondazione che gestisce il Museo, l'attacco è avvenuto ieri mattina nel quartiere República quando la banda ha disattivato il sistema di sicurezza, rotto alcune vetrine e portato via dal Palazzo Heiremans oggetti di grande valore. Fra queste, la tessera originale di adesione nel 1933 di Allende al Partito socialista, l'inseparabile orologio svizzero Jaeger-LeCoultre e il camice azzurro da medico. Non soddisfatti del bottino hanno deciso di portare via anche due quadri del pittore Hugo Rivera Scott esposti in un'ala del Museo nell'ambito di una mostra temporanea.