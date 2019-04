Liverpool guida, ma City deve recuperare

ROMA, 21 APR - Il Liverpool torna al comando della Premier League, anche se con una partita in più rispetto al Manchester City, che insegue al secondo posto. I 'Reds' hanno 88 punti in classifica dopo 35 partite, i 'Citizens' sono a 86 ma con 34 incontri. Oggi la squadra di Juergen Klopp ha vinto nella trasferta contro il Cardiff 2-0: ci hanno pensato Wijnaldum all'11' della ripresa e Milner su rigore a risolvere la 'pratica'. Sconfitta inattesa per l'Arsenal in casa, nell'ennesimo derby di Londra: opposta al Crystal Palace, la squadra di Unai Emery, che ha giustiziato il Napoli in Europa League giovedì scorso, si è arresa per 3-2. Benteke ha aperto le marcature per i padroni di casa dopo 17', Ozil ha pareggiato al 2' della ripresa; poi Zaha al 16' e McArthur al 24' hanno chiuso i conti per la compagine di Hodgson. Inutile la rete di Aubameyang al 32'. L'Arsenal resta a 66 punti, gli stessi del Chelsea che deve giocare domani in casa contro il Burnley e a quel punto avrà disputato una partita in più rispetto ai 'Gunners'.