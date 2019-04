Lo United a picco, l'Everton gliene fa 4

ROMA, 21 APR - Il Manchester United esce con le ossa rotte dalla trasferta sul terreno di Goodison Park, a Liverpool, dove è stato sconfitto per 4-0 dall'Everton. La squadra allenata da Ole Gunnar Sulskjaer, reduce dall'eliminazione dalla Champions League a opera del Barcellona, è andata sotto dopo soli 13' colpita dal gol di Richarlison, ben servito da Calvert-Lewin. Il raddoppio per i padroni di casa allenati da Marco Silva è arrivato al 28' e a realizzarlo è stato l'islandese Gilfy Sigurdsson, con una gran botta da fuori area che ha sorpreso l'incerto David De Gea. Nella ripresa poi sono arrivati anche i gol di Digne all'11' e di Walkott al 19'. Una vera disfatta per i 'Red devils', che in classifica restano fermi al sesto posto, con 64 punti.