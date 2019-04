Real su Pogba, ma preoccupa lo stipendio

ROMA, 21 APR - La dirigenza del Real Madrid lavora per la squadra della stagione 2019/20 che, con Zidane in panchina, dovrebbe cancellare i disastri di quella attuale. Eden Hazard e Luka Jovic saranno i primi ad arrivare al Santiago Bernabeu, ma si lavora anche per l'acquisto di Paul Pogba, chiesto espressamente dallo stesso allenatore francese. Lo scrive il quotidiano As, che precisa però come siano emersi una serie di problemi sulle "esigenze economiche" di Pogba. Secondo il giornale spagnolo, il centrocampista del Manchester United, che attualmente riceve un salario di 17 milioni di euro netti a stagione, se si presentasse a Madrid con la stessa richiesta economica, diventerebbe il giocatore più pagato fra i 'blancos': più del capitano e leader Sergio Ramos e del gallese Gareth Bale. La preoccupazione, dunque, è legata al fatto che, con l'arrivo di Pogba alla 'Casa blanca', si spezzerebbero gli equilibri salariali della squadra. Il giornale scrive che, "con Raiola di mezzo, l'operazione può diventare più costosa".