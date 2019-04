Spagna celebra il Barca, a -6 dal titolo

ROMA, 21 APR - Se in Italia la Juve ha già messo le mani sullo scudetto anche per la matematica, in Spagna si celebra il Barcellona che però non ha ancora il sostegno della certezza numerica. Tuttavia, i blaugrana sono ugualmente a un passo dal titolo: anzi, per la precisione a 6 punti. La sofferta vittoria di ieri sera al Camp Nou contro i baschi della Real Sociedad di San Sebastian (2-1) ha riportato i catalani a +9 sull'Atletico Madrid, secondo in classifica, ma soprattutto a 6 punti dal titolo. Alla squadra di Ernesto Valverde 'basterà' vincere a Vitoria contro l'Alaves - cosa peraltro non facile - dopodomani alle 21,30 e sabato 27 replicare in casa (alle 20,45) contro i valenciani del Levante, per laurearsi campioni. Un vantaggio psicologico per il Barcellona che, col titolo in tasca, potrebbe affrontare senza particolari assilli la semifinale di Champions contro il Liverpool.