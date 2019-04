Lite e inseguimento in barca a Venezia, giovane fermato

VENEZIA, 21 APR - Un giovane di 24 anni, di Venezia, è stato fermato dalla Polizia dopo una lite scoppiata nella serata di ieri nel centro storico lagunare con due coetanei, che ha inseguito dapprima a piedi e poi su un barchino a motore, colpendo e ferendo nel tragitto anche due passanti ignari. L'episodio - riferisce la Questura di Venezia - è iniziato intorno alle ore 20.00 in Campo Sant'Alvise. Dopo aver innescato la lite, per motivi futili, i due ragazzi sono scappati a piedi, inseguiti dal ventiquattrenne che ha brandito una cinghia da barca; i due sono saliti e si sono allontanati sul proprio barchino, seguiti dall'aggressore che li ha speronati. Durante la corsa a piedi, l'inseguitore ha colpito con la cinghia alcuni passanti, due dei quali si sono recati al pronto soccorso. Il ventiquattrenne è stato rintracciato e accompagnato in Questura per l'identificazione e la valutazione completa della sua posizione dal punto di vista penale. (ANSA).