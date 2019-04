Bonucci, ottavo scudetto è cosa unica

TORINO, 20 APR - "E' stato un anno duro, ma l'ottavo scudetto di fila è qualcosa di veramente unico. Guardiamo avanti, cresceremo ancora". Leonardo Bonucci festeggia con gli occhi lucidi lo scudetto conquistato questa sera grazie alla vittoria sulla Fiorentina. "Per martedì dispiace, è stato un evento negativo - dice tornando all'eliminazione dalla Champions - Volevamo arrivare in fondo e non ci siamo riusciti. Oggi abbiamo messo in campo la rabbia della delusione e l'abbiamo trasformata in energia per conquistare l'obiettivo". Questa sera il difensore, tornato la scorsa estate dopo la stagione al Milan, aveva la fascia da capitano al braccio. "Nella testa dobbiamo crescere e gestire meglio le partite e le situazioni che ci riserva ognuna di esse - conclude -. Abbiamo una grande società e un grande gruppo, non ci resta che migliorare".