Udinese: Tudor, "un punto d'oro"

UDINE, 20 APR - "Si è guadagnato un punto d'oro". Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor se lo tiene stretto. "Non abbiamo regalato nulla. Questo è il calcio. L'avversario è costruito per fare cose importanti - risponde a fine match - ma nel secondo tempo abbiamo tirato fuori il punto con energia, voglia, personalità; faccio i complimenti ai ragazzi. Per me quello di oggi è un grande punto, anche se tutti sperano di vincere in casa, con il Sassuolo. Il punto non è arrivato per caso, lo abbiamo veramente guadagnato. Guardiamo con fiducia al resto del campionato. Ho ragazzi con personalità. Quest'anno ci salviamo e siamo sulla buona strada".