Giappone: 9 milioni di anziani vivranno da soli nel 2040

TOKYO, 20 APR - Popolazione sempre più anziana in Giappone e nuclei familiari che tendono a scomparire. Secondo uno studio dell'Istituto nazionale di ricerca e della previdenza sociale, quasi 9 milioni di cittadini con più di 65 anni vivranno da soli nel 2040. L'indagine condotta sul piano quinquennale si riferisce ad un censimento realizzato nel 2015. Le nuove stime da qui ai prossimi 25 anni si traducono in un incremento del 43,4% rispetto al 2015, e sta a significare che il 17,7% di tutte le abitazioni saranno abitate da un'unica persona anziana. La scelta di vivere in solitaria si estenderà a diverse fasce di età, rivela la ricerca, secondo la quale quasi il 40% delle famiglie avranno una sola persona. Secondo il parere degli esperti la richiesta di servizi per l'assistenza delle persone anziane aumenterà a ritmi insostenibili, così come diventeranno più complesse le misure di supporto per evitare fenomeni di alienazione e isolamento dei cittadini nella società futura.