Bundesliga: Bayern vince e allunga

ROMA, 20 APR - Il Bayern Monaco allunga, sia pure virtualmente, nella classifica della Bundesliga grazie al successo di misura (1-0) conquistato in casa sul Werder Brema. Ha deciso il match dell'Allianz Arena il gol di Sule, alla mezz'ora del secondo tempo, su passaggio di Thiago Alcantara. Con questa vittoria, la squadra guidata dal croato Niko Kovac si porta a quota 70 punti (in 30 partite), contro i 66 dei rivali del Borussia Dortmund che, però, devono ancora scendere in campo: lo faranno domani pomeriggio alle 15,30 sul terreno dello Schwarzwald Stadion di Friburgo contro i padroni di casa, solo 13/o in classifica con 32 lunghezze.