Premier: City-Tottenham finisce 1-0

ROMA, 20 APR - Un gol di testa, dopo appena cinque minuti di gioco, del 18enne Phil Foden, nuovo astro del calcio inglese, basta al Manchester City per prendersi una rivincita parziale sul Tottenham nel match della 35/a giornata di Premnier League. Ai 'Citizens' rimane l'amarezza di essere stati eliminati dagli Spurs in Champions League, ma anche la certezza di rimanere in testa alla classifica del campionato. Ma il pubblico dell'Etihad non ha ancora smaltito l'amarezza di mercoledì scorso, con il gol della qualificazione a tempo scaduto annullato dal Var: infatti, come fa notare la Bbc sul proprio sito, ci sono stati molti meno canti del solito. Per il City quella di oggi è la decima vittoria consecutiva in campionato.