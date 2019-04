600 comparse a Passione Cristo Grassina

FIRENZE, 20 APR - Grande folla ieri a Grassina (Firenze) per la tradizionale rievocazione storica della Passione di Cristo che si tiene il Venerdì Santo. La manifestazione rievoca ogni anno la vita di Cristo e mette in atto una Via Crucis con una suggestiva rappresentazione che ha visto impegnati 600 figuranti. La rievocazione è iniziata con il discorso della montagna di Gesù, poi il processo di Pilato e a seguire le scene della vita e della Passione di Cristo sulla collina del Calvario, che viene ricreata in località Bubè. In occasione del 500mo della morte di Leonardo da Vinci è stata rievocata anche l'Ultima Cena, così come rappresentata nel celebre quadro del Genio.