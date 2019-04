U21: Meret, vogliamo arrivare in fondo

(ANSA) NAPOLI, 20 APR - "Siamo un gruppo forte, giochiamo in casa e questo può darci una spinta per arrivare in fondo". Lo ha detto il portiere del Napoli e della nazionale under 21 Alex Meret a Radio Kiss Kiss Napoli. Il portiere si proietta verso gli Europei Under 21 che si svolgeranno in Italia dal 16 giugno, giorno in cui l'Italia esordirà contro la Spagna nella prima gara di un girone che comprende anche Polonia e Belgio. "Non si può sbagliare nemmeno una partita - ha detto Meret - a causa della formula che promuove alle semifinali solo le vincenti dei gironi e la migliore seconda. Abbiamo un girone tosto, ma conosciamo il nostro valore, possiamo fare bene. Giocando in casa c'è ancora più voglia di dimostrare il nostro valore". E a proposito di nazionale, Meret ha commentato le dichiarazioni di Dino Zoff che lo ha designato suo erede: "Mi ha fatto molto piacere - ha detto Meret - è un motivo d'orgoglio. Sentire queste parole da un portiere che ha fatto la storia".