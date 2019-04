Cc sequestrano 21 kg cocaina a Catania

CATANIA, 20 APR - I carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia Fontanarossa hanno sequestrato 21 chilogrammi di cocaina pura, per un valore di mercato stimato dagli investigatori in circa 4 milioni di euro. La droga era nascosta in una stalla di un allevamento per cavalli realizzato su un fondo terriero nei pressi dell'aeroporto. Militari dell'Arma hanno arrestato il 'custode' della droga, Santo Sicali, 37 anni, e sequestrato una pistola calibro nove, una carabina, circa 180 cartucce di vario calibro e ottantamila euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. La pistola è stata inviata ai laboratori dei Ris dei carabinieri per una perizia balistica. Le armi e la droga sono state trovate grazie anche al fiuto dei cani antidroga del nucleo Cinofili di Nicolosi.