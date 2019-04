Incidente mortale, arrestato guidatore

BOLOGNA, 20 APR - Incidente mortale all'alba a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Poco prima delle 6, all'incrocio tra via Tritone e via Pinarella, una giovane di 29 anni ha perso la vita nello scontro avvenuto tra due auto. Feriti, nel sinistro, anche una 50enne e un 29enne - in viaggio con la giovane sbalzata fuori dalla vettura e deceduta sull'asfalto - condotti all'ospedale di Cesena: la prima con codice di massima gravità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118 con due ambulanze e un'auto medicalizzata. A quanto appreso, il conducente dell'altra vettura coinvolta nell'impatto, è stato trovato positivo all'alcoltest ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.