City pronto a pagare clausola Joao Felix

ROMA, 20 APR - Il City sarebbe pronto a pagare la clausola per Joao Felix, l'ultimo talento del calcio portoghese: 120 milioni di euro. La squadra di Pep Guardiola, scrive oggi la stampa spagnola, avrebbe sopravanzato Juventus e Real Madrid nella corsa al gioiellino classe '99 del Benfica. Le ottime prestazioni fornite dal giovanissimo attaccante, sia in campionato che in Europa League (anche se non sono state sufficienti a promuovere il Benfica alle semifinali), hanno 'allertato' diverse big d'Europa pronte a sfidarsi per acquistare il giocatore e, secondo 'TVI', una televisione privata portoghese molto vicina al club lusitano, il City sarebbe pronto a pagare i 120 milioni della clausola.