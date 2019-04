Dal Gambia a Brescia per Balotelli

BRESCIA, 20 APR - A 14 anni è scappato dal Gambia per andare a Brescia e conoscere Mario Balotelli. È la storia di un ragazzino che oggi ha 17 anni e che nella città lombarda è arrivato meno di un anno fa dopo essere stato, da solo, tra Senegal, Mali, Niger e Libia dove racconta di essere rimasto sei mesi nei centri di detenzione che definisce una prigione. Ibra, arrivato in Italia su un barcone, dopo aver vissuto di elemosina è stato preso in carico da una famiglia di Calcinato, in provincia di Brescia e di fatto adottato da un paese intero. "Voglio incontrare Balotelli perché è il calciatore più forte. Lo voglio abbracciare, gli voglio parlare e dire che ho scelto Brescia perché è la sua città" racconta il ragazzino, che ama il calcio e che ha lasciato il suo Paese dopo la morte del padre.