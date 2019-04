Perù: 3 anni reclusione preventiva a ex presidente Kuczynski

LIMA, 20 APR - Un giudice peruviano ha ordinato oggi che l'ex presidente Pedro Pablo Kuczynski rimanga in detenzione preventiva fino a tre anni, fino a quando giunga al termine un'inchiesta che lo vede accusato di riciclaggio di denaro. L'ordine è stato reso noto dopo che Kuczynski, che ha 80 anni, è stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale a San Isidro per una crisi di ipertensione. L'ex capo di Stato era stato arrestato la settimana scorsa per un presunto pagamento di una somma pari a quasi 800.000 dollari dal gigante delle costruzioni brasiliano Ordebrecht, oltre dieci anni fa. Ieri un altro ex presidente peruviano, Alan Garcia, si è suicidato prima di venire arrestato nell'ambito di un'inchiesta anch'essa relativa a presunti pagamenti da parte della Ordebrecht. Garcia ha rivendicato la sua piena innocenza con una lettera lasciata ai figli e resa nota oggi.