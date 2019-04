Papa: porte chiuse a migranti e pedofilia, le croci di oggi

ROMA, 19 APR - Le "porte chiuse" ai migranti "a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici", "i piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza", ma anche una Chiesa divisa, che soffre gli assalti che arrivano non solo dall'esterno ma anche dall'interno. Sono "le croci del mondo di oggi", così come le ha elencate Papa Francesco al termine della Via Crucis al Colosseo. Il Papa ha portato davanti alla croce di Cristo, in questo Venerdì Santo, anche gli anziani che vengono lasciati da soli, "abbandonati persino dai propri figli", le "famiglie spezzate dal tradimento", i consacrati che hanno perso la loro vocazione, "il loro primo amore", come lo ha definito il Papa. Ma ci sono anche le "nostre ipocrisie" di ogni giorno, le "nostre numerose promesse infrante". E nel giorno in cui tanti giovani sono scesi in piazza per richiamare l'attenzione sull'ambiente, sulla scia del movimento nato con la giovane attivista svedese Greta Thunberg, il Papa ha richiamato anche i temi della sua enciclica Laudato si'.