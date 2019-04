P.Chigi, a lavoro per ok risparmiatori

ROMA, 19 APR - "Si è appena svolto a Palazzo Chigi un incontro tra tecnici del Governo e rappresentanti del 'coordinamento Don Torta' e 'Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza', per confrontarsi in merito alle perplessità avanzate da quelle associazioni sulle proposte normative, già prospettate direttamente dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella riunione della scorsa settimana con tutte le associazioni, in materia di indennizzo dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie. Il Governo è al lavoro per chiudere rapidamente questa partita in maniera ampiamente condivisa". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.