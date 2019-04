Reddito: 71% assegni sopra 300 euro, metà sotto 500

ROMA, 19 APR - "Quasi 337 mila degli importi erogati per il reddito di cittadinanza, pari al 71% delle prime 472.970 domande elaborate dall'Inps, superano i 300 euro". Lo afferma l'Inps in una nota sulle fasce di importo dei pagamenti finora elaborati per il reddito di cittadinanza. "Il 50% è compreso nella fascia tra 300 e 750 euro, mentre oltre i 750 euro si attesta il 21% delle somme in pagamento. Soltanto il 7% è compreso nella fascia tra i 40 e i 50 euro". In sintesi il 58% delle prime 472.970 domande per il reddito di cittadinanza elaborate dall'Inps ha importi sotto i 500 euro. Il rimanente 42% è superiore ai 500 euro con la fascia maggiore tra i 500 e i 750 euro che con 97.493 assegni equivale al 20,6% del totale. (ANSA).