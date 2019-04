Operaio muore in acciaieria a Cremona

MILANO, 19 APR - Incidente mortale alla acciaieria Arvedi di Cremona. Un magazziniere di 28 anni, Marco Balzarini, è rimasto schiacciato da un muletto in movimento. L'incidente è accaduto oggi intorno alle 14.15, nell'area esterna adibita al carico e scarico delle bobine. "L'esatta dinamica del sinistro è ora all'esame delle Autorità preposte" spiega l'Acciaieria, la cui proprietà e direzione esprimono "sincero e profondo dolore e cordoglio per la morte di Marco Balzarini esprimendo vicinanza alla famiglia per questo fatale incidente". E' "fortemente scosso ed incredulo per l'accaduto - si legge ancora - il conducente del mezzo dell'azienda esterna incaricata della movimentazione".