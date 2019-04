Musica: hit parade, Ultimo in vetta seguito da 4 new entry

ROMA, 19 APR - Per la seconda settimana è Colpa delle favole di Ultimo, a dominare la classifica degli album più venduti della settimana di Fimi/GfK. Il terzo progetto del giovane cantautore romano, certificato disco d'oro a una settimana dall'uscita, non è il solo a far parte della hit parade: sono presenti anche i precedenti album Peter Pan, in 12ma posizione e Pianeti in 16ma. Inoltre tre tracce del disco hanno debuttato sul podio della Top 50 di Spotify e il 5 aprile è uscito anche il singolo, Rondini al guinzaglio, accompagnato dal videoclip diretto da Emanuele Pisano. Infine, dal 27 aprile partirà per il Colpa delle favole tour in 18 palazzetti italiani, già sol out che comincerà in data zero il 25 aprile dal Palasport di Vigevano. L'evento speciale La Favola, già sold out, il 4 luglio vedrà Ultimo esibirsi all'Olimpico di Roma. Di seguito fino al quinto posto troviamo quattro new entry: Fabrizio Moro con Figli di nessuno, Achille Lauro con 1969, Massimo Pericoloso con Scialla semper, Bts, Map of the soul: Persona.