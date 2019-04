Le Drian, passato un periodo difficile con l'Italia

ROMA, 19 APR - "Abbiamo vissuto un periodo un po' difficile nel rapporto con l'Italia, oggi però queste difficoltà sono superate, del resto noi non abbiamo mai smesso di parlare". Lo ha detto il ministro degli Esteri francesi Jean-Yves Le Drian in una conferenza stampa con Enzo Moavero Milanesi alla Farnesina. "C'è fiducia tra noi, voglio usare questo termine. Noi ci vediamo spesso a Bruxelles, abbiamo rapporto molto stretto e le nuvole che c'erano nei nostri cieli non ci sono più".