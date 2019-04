Ponte Genova: il 23/4 riapre unica strada rimasta chiusa

GENOVA, 19 APR - "Riapriremo via Fillak il 23 aprile, tra le 10 e le 11". Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha confermato la data e l'ora in cui sarà finalmente riaperta al traffico l'unica strada di collegamento ancora chiusa tra il centro e la Valpolcevera dal giorno del crollo di ponte Morandi. Dopo che le sei torri di supporto alle pile 10 e 11, quelle strallate, e ai relativi impalcati, saranno completate e la struttura messa in sicurezza, l'arteria di collegamento tra Certosa e Sampierdarena tornerà percorribile. "Non ci avevamo pensato, ma sarà lo stesso giorno della festa della bandiera di Genova - ha sottolineato il sindaco - aprire la strada sventolando il vessillo potrebbe essere una bella idea". In cima alla pila 10 del viadotto la bandiera con la croce di San Giorgio sventola già da mesi. L'avevano posizionata i vigili del fuoco un mese dopo la tragedia.