Juve: Allegri, chiudiamo senza figuracce

TORINO, 19 APR - "Abbiamo tanti infortunati che non rientreranno più in questa stagione. Ma dobbiamo chiudere con belle prestazioni e senza figuracce". Allegri fa la conta dei calciatori a disposizione per le ultime sei partite di campionato: "Perin si sta operando e sarà out per tre mesi, così come Khedira - ha spiegato -. Mandzukic difficilmente lo riavremo prima di fine stagione, Dybala ne ha per 20 giorni, Chiellini se tornerà lo farà con l'Inter, Caceres ne ha per 10 giorni. Si rimane in 14/15 e con questi bisogna finire la stagione nel migliore dei modi".