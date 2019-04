Lazio: Inzaghi,niente calcoli calendario

ROMA, 19 APR - "Il calendario è a nostro favore? Non lo guardo più, si sprecano solo energie a guardare su cose su cui non si può incidere. Voglio una partita importante contro una squadra che ci ha messo in difficoltà all'andata. Voglio grandissima ferocia agonistica, non possiamo fare calcoli. Sceglierò la formazione migliore". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di campionato con il Chievo all'Olimpico. "Affrontiamo una partita scomoda - ha aggiunto Inzaghi - il Chievo ha una classifica bugiarda, è retrocessa e si giocherà la sua partita nel migliore dei modi".