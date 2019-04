Irlanda Nord: polizia, New Ira responsabile morte reporter

ROMA, 19 APR - La polizia nordirlandese ha detto di ritenere il gruppo repubblicano dissidente conosciuto con il nome di New Ira responsabile dell'uccisione della giornalista 29enne Lyra Mckee a Londonderry. Lo riportano i media britannici. New Ira è un piccolo gruppo di repubblicani che hanno sempre respinti gli accordi del Venerdì Santo del 1998 ed è stato anche accusato per l'esplosione di una bomba sempre a Londonderry lo scorso gennaio. "Crediamo che si tratti di un atto terroristico portato avanti da violenti dissidenti repubblicani", ha detto il vice capo della polizia Mark Hamilton annunciando che è stata aperta un'indagine ma al momento non ci sono arresti. "La nostra valutazione è che dietro tutto questo ci sia il New Ira". Un testimone ha raccontato alla Bbc che un uomo armato ha aperto il fuoco sulla folla indiscriminatamente durante gli scontri nel complesso residenziale di Creggan.