Allegri, non festeggiare sarebbe folle

TORINO, 19 APR - "Se domani vinciamo lo scudetto, non festeggiare sarebbe da folli". Così Massimiliano Allegri che invita i tifosi che domani saranno all'Allianz Stadium per Juventus-Fiorentina "non portino negatività", ma vengano "per festeggiare e celebrare lo scudetto che è comunque un grandissimo risultato, considerati anche i tanti infortuni, compresi quelli 'strani', di cui la stagione è stata costellata".