Alpinismo: Messner, una grande tragedia morte Lama e Auer

BOLZANO, 19 APR - Reinhold Messner si dice molto scosso dalla morte dei tre alpinisti David Lama, Hansjoerg Auer e Jess Roskelley. "E' una grande tragedia, è terribile", dice il Re degli Ottomila all'agenzia di stampa austriaca Apa. Secondo Messner, che conosceva bene i due austriaci, Auer e Lama "hanno portato l'arte dell'arrampicata a nuove dimensioni" e avevano entrambi "un forte carisma". Soprattutto Auer, prosegue l'altoatesino, "era ai massimi livelli in tutte le discipline". Per Messner, l'incidente dimostra che l'alpinismo tradizionale a quei livelli "è follemente pericoloso". "Non è una questione di capacità, ma di fortuna o sfortuna", prosegue ricordando che "metà dei migliori alpinisti mondiali muore". "Questo tipo di alpinismo è affascinante, ma anche difficilmente giustificabile", conclude.