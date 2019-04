Vescovi Ue, gioco infame populismi

ROMA, 19 APR - L'angoscia è "una paura senza un oggetto concreto", "destabilizza l'uomo", ed è "la molteplicità di paure vaghe" che "portano a tale angoscia": "alcune politiche populiste ne approfittano e danno un nome agli oggetti di tali paure, che allora possono trasformarsi in aggressività. Per rimuovere le nostre paure ci vengono presentati dei nemici: i migranti, l'islam, gli ebrei ecc. Che gioco infame con le nostre paure!". Lo afferma il presidente de vescovi europei, mons. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo del Lussemburgo, su Civiltà Cattolica in vista delle europee.