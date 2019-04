Mattarella, vento del sovranismo non minaccia esistenza Ue

ROMA, 19 APR - "Vi è un gran numero di paesi che si trovano in situazioni senza precedenti. Ma non credo che questi cambiamenti possano avere conseguenze sul funzionamento del Parlamento, della Commissione e del Consiglio europeo, e meno ancora minacciare l'esistenza dell'Unione. La logica storica che sottende all'integrazione è più forte di tutte le polemiche, di tutte le contestazioni e di tutte le deviazioni". Lo afferma il presidente Sergio Mattarella in una intervista a Politique Internationale parlando del "vento del sovranismo".