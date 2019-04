Incendiata auto giornalista sarda

ORISTANO, 19 APR - Un incendio di natura dolosa ha distrutto stanotte a Oristano l'auto della giornalista dell'Unione Sarda Valeria Pinna. La vettura era parcheggiata in strada davanti alla sua abitazione. A dare l'allarme, con una telefonata ai Vigili del fuoco, è stata la stessa giornalista. Il pur tempestivo intervento della squadra di turno non ha consentito però alle fiamme di distruggere l'auto. Secondo i primi accertamenti il fuoco sarebbe stato appiccato in più punti e con il lancio di una bottiglia incendiaria. L'attentato potrebbe essere legato al suo lavoro di giornalista. Valeria Pinna segue per la redazione di Oristano del quotidiano di Cagliari le vicende politiche e la cronaca del territorio: negli ultimi tempi si è occupata, in particolare, delle vicende giudiziarie relative ai controlli antidoping eseguiti nel 2018 durante la giostra equestre di Carnevale, la Sartiglia. Diversi i messaggi di solidarietà a Pinna che sono stati diffusi sui social network.