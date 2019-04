Valanga sull'Ortles, ferito scialpinista

BOLZANO, 19 APR - Intervento del soccorso alpino di Solda questa mattina per una valanga che ha travolto due scialpinisti, un tedesco ed un austriaco, che stavano salendo la parete Nord. Entrambi - informa il capo del soccorso alpino locale Olaf Reinstadler - sono riusciti a liberarsi dalle masse nevose. Uno dei due è stato trasportato con ferite serie dall'elisoccorso Pelikan 1 all'ospedale di Bolzano, mentre l'altro è rimasto illeso. Stessa dinamica per un altro incidente, fortunatamente senza feriti, ieri pomeriggio sul canalone Est nel Gran Zebrù. Come ribadisce Reinstadler, "il pericolo valanghe in questi giorni sale con l'innalzarsi della temperatura durante la giornata. Le escursioni per questo motivo devono essere concluse ancora in mattinata".