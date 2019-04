Alpinismo: svaniscono speranze per Lama e Auer

BOLZANO, 19 APR - Svaniscono le speranze di trovare vivi gli alpinisti austriaci David Lama e Hansjoerg Auer e il loro compagno di cordata americano Jess Roskelly, travolti da una slavina sull'Howse Peak, in Canada. Come informano le autorità canadesi, durante un volo in elicottero sulla zona della valanga di enorme dimensioni sono stati trovati "segni evidenti" che i tre siano stati travolti. Dalla neve, si apprende, spuntava attrezzatura alpinistica e copri parzialmente coperti. A causa dell'elevato rischio non è stato tentato un recupero. I tre, considerati tra gli alpinisti più promettenti in circolazione, si trovavano sulle Montagne Rocciose per una serie di scalate. L'incidente è avvenuto sulla parte est dell'Howse Peak, considerate estremamente difficile. L'allarme è stato lanciato dal padre di Roskelly, il famoso alpinista e Piolet d'Or 2014, perché il figlio non ha chiamato martedì, come invece concordato.