Donald Trump in Giappone dal 25 al 28 maggio

NEW YORK, 19 APR - Donald Trump e la First Lady Melania saranno in Giappone dal 25 al 28 maggio. Il presidente sarà così il primo leader straniero a incontrare il nuovo imperatore giapponese. Il premier Shinzo Abe e sua moglie saranno ricevuti alla Casa Bianca il 26 e 27 aprile. La notizia è stata confermata anche dal governo di Tokyo. Trump con molta probabilità guarderà un incontro di sumo e si recherà in visita al cacciatorpediniere della marina giapponese Izumo, in fase di trasformazione per ospitare i caccia di ultima generazione F-35B, a decollo corto e atterraggio verticale, recentemente acquistati dagli Stati Uniti.