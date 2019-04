Finge laurearsi ma scappa per l'inganno

FIRENZE, 18 APR - Aveva mentito ai genitori dicendo di aver sostenuto tutti gli esami universitari e che si sarebbe laureata ieri mattina facendo arrivare a Roma anche parenti e amici per l'occasione. Poi però, sotto il peso dell'inganno, è fuggita su un treno diretto a Firenze dove è stata rintracciata dagli agenti della polfer allertati da una denuncia di scomparsa presentata dai genitori ai carabinieri. Protagonista una studentessa di 25 anni. Secondo quanto appreso, la giovane si sarebbe sfogata raccontando la sua storia agli agenti e di non essere riuscita a sopportare di aver ingannato la famiglia. In stato di forte ansia per l'accaduto, è stata presa in carico dai sanitari del 118. In serata ha potuto riabbracciare il babbo e la mamma, che l'hanno raggiunta a Firenze. Alcune ore prima i genitori, non avendo sue notizie e temendo per la sua incolumità, avevano presentato denuncia ai carabinieri.