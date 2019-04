Droga: si getta da 4/o piano per fuggire

VICENZA, 18 APR - Inseguito dalle forze dell'ordine e sentitosi braccato, non ha esitato a gettarsi nel vuoto dal quarto piano di un palazzo, rimanendo gravemente ferito. Protagonista della vicenda, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi a Vicenza, è un nigeriano di 24 anni che durante un controllo a Campo Marzo degli agenti della polizia locale, con l'ausilio del cane antidroga, è fuggito immediatamente. Mentre correva ha gettato 25 grammi di marijuana che aveva con sé, poi è salito sulle scale di un condominio e arrivato in cima si è lanciato nel vuoto, cadendo in un terrazzo al primo piano e riportando la frattura di due vertebre. E' ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Ferito anche un vigile urbano, che cadendo si è procurato una frattura al braccio e una contusione al naso.